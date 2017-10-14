Soley Bernal sobre nueva película:"les va a llegar a lo más profundo del corazón a los ticos"

Redacción- Dolor, presión, frustración y escasos recursos económicos motivaron a la directora Soley Bernal a mostrar su difícil momento y a como seguir adelante mediante la película tica el “Despertar”.

La directora conversó con AMPrensa.com sobre su vida, sobre los momentos más difíciles de su vida y también nos cuenta sobre la película el “Despertar”.

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La película se grabó toda en Costa Rica en lugares como Alajuela, Ciudad Colon, Santa Ana, Cartago, entre otros. Fue declarada por interés cultural por la presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura. Tiene 20 actores principales y 50 extras aproximadamente. En la producción trabajaron 20 personas.

Un porcentaje de lo recaudado es para personas con cáncer terminal.

En 3 puntos Redacción- Dolor, presión, frustración y escasos recursos económicos motivaron a la directora Soley Bernal a mostrar su difícil momento y a como seguir adelante mediante la película tica el “Despertar”. La directora conversó con AMPrensa.com sobre su vida, sobre los momentos más difíciles de su vida y también nos cuenta sobre la película el “Despertar”. Bernal comentó que las personas nunca se deben dar por vencidas y siempre deben de luchar por lo que se quiere en la vida.

“La cinta es muy personal porque hace un tiempo sufrí una quiebra financiera muy fuerte y mi familia en general por diferentes situaciones mientras escribía esta historia iba sucediendo cosas difíciles; como por ejemplo a mi sobrina le diagnosticaron cáncer cerebral y mis amigos les empieza a suceder cosas duras para el periodo del 2015 y 2016”, comentó Soley.

Bernal manifestó que escribió para curarse y darse ánimo para seguir adelante, que eso es lo que hace la película contar la realidad y ver que se puede seguir adelante.

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“La pelicula es una catarsis sobre la adversidad, vista desde una familia que está viviendo un fuerte momento. Es una pareja que trae un duelo de un hijo que murió y es golpeada por una serie de eventos muy fuertes que parecen que llegan en un mal momento”, expresó Bernal.

Soley añadió que la película es sobre confrontar, continuar y no desfallecer. Los personajes sufren una desestabilización física y emocional. La directora añadió que se siente muy feliz que el gran actor Rafa Rojas formará parte de la película.

“Como ejemplo de un momento difícil es la actriz Alejandra Toussaint, ella en su personaje no sabe lidiar con el dolor y empieza a perder la gordura. La película tiene un análisis del daño que hace el dolor y como poder superarlo, presenta escenas muy reales y fuertes, sin embargo, también tiene muchísima esperanza”, mencionó Bernal.

La directora considera que el ingrediente de sinceridad y realidad es lo que va hacer que a las personas les guste.

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“Mi esposo siempre me apoyo y siempre me decía que me pusiera a escribir algo que podía generar algo realmente bueno, entonces yo me sentaba a escribir y no paraba de llorar porque realmente estaba pasando un mal momento”, comentó Bernal.

Soley expresó que le ayudó una guionista mexicana María del Pozo, a quien le presento la historia y le gusto, luego realizaron unas revisiones y terminaron agregándole más para generar lo que es la producción de la película.

“La película les va a llegar a lo más profundo del corazón a los ticos”, comentó Soley Bernal.

Bernal expresó que durante la grabación de la película le trajo nuevos amigos, encontrar la esperanza en mi misma y a mejor la salud.

“Realmente la película me hizo despertar por eso decidí nombrarla de esa manera. En ocasiones las bendiciones vienen disfrazadas de prueba y adversidad, por lo tanto vencer eso nos hace caer en razón y nunca darnos por vencidos”, manifestó Soley.

La directora expresó que cuando tuvo una quiebra financiera pensó que iba a tener apoyo de sus amigos y personas cercanas, sin embargo, sucedió todo lo contrario se quedó completamente sola.

“El tema financiero es recuperable porque se trabaja y poco a poco se va levantando, pero en realidad lo que me hirió fue darme cuenta que estaba totalmente sola. Pensar que quienes eran mis amigos no lo eran y que yo solo les importaba por lo que les estaba dando a nivel de trabajo, fue duro porque yo me desvivía por las personas, pero nadie lo hizo por mi cuando lo necesite”, comunicó Soley.

Bernal comentó que las personas nunca se deben dar por vencidas y siempre deben de luchar por lo que se quiere en la vida.