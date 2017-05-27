Omar Cascante, una historia de éxito a través de la perseverancia

Redacción - El popular presentador de Buen Día, Omar Cascante, conversó con AMPrensa.com, sobre su pasado, presente y un poco de su futuro, mismo que se vislumbra prometedor ante el innegable ascenso del comunicador a nivel nacional. El periodista tiene una historia que va más allá de su faceta como atractivo presentador de Buen Día, lado que acapara los ojos y oídos de muchas mujeres, ya que el propio Cascante se encargó de mostrarle a sus seguidores su nueva cara, la de cantante. El presentador no siempre fue tan atractivo como se le ve en pantallas, llegando a pesar más de 100 kilos que tuvo que bajar para verse tal cual es actualmente. Cascante, quien llegó desde muy temprana edad en el periodismo, 13 años atrás, asegura que busca que su trabajo se valore por su contenido, porque ayude de alguna manera a la sociedad. Sus inicios en el periodismo "Comencé por allá del 2003, en Informe 11, que fue mi primera escuela y una enseñansa impresionante para mí, ahí desempeñaba un trabajo que era ayudarle a la gente en navidad. Yo era el encargado (...) y le llevábamos alegría a la gente en pobreza, lo que me permitió poder mostrarme en un trabajo como era yo realmente", expresó el comunicador. Conforme pasaron los años, tras su paso por Repretel, en canal 7 se le abrieron las puertas, comenzando a presentar y alcanzando metas con un constante aprendizaje. "En este aprendizaje, Dios y la vida me han permitido poder ayudarle a la gente, y si he podido potenciar un poco que soy 'piso e tierra', si he podido mostrar un poco de dónde vengo, lo que soy y que no pretendo aparentar nada, (...) si lo he podido mostrar, en buena hora", aseguró Cascante. Señala además que a veces las personas pueden llegar a al ser protagonistas en la televisión, pensando que se encuentran en otro nivel por encima de la gente, cosa que sostiene no es verdad. El cariño mostrado por la gente "Para mí es la recompensa más satisfactoria que tengo, lo digo en serio". Cascante relató una anécdota en la cual una señora le preparó un budín en un 'tupper' que le indicó luego se lo devolviera, con una gran confianza que él agradece. Cabe destacar que de acuerdo con el relato del periodista, el delicioso budín alcanzó no solo para que él tomara café, sino que toda su familia lo hizo. "Ese cariño, ese amor y todo eso que tengo con la gente lo quiero retribuir de la misma manera, con el mismo respeto, con la misma educación, y ojalá con la posibilidad de poder ayudar", destacó Cascante. De un joven 'rellenito' a la envidia de muchos hombres "Yo caí con una situación en el hígado. Además, en mi antiguo trabajo, yo iba a una gira y me alimentaba de gaseosa y de puro chocolate, porque no había dónde almorzar, (...) poco a poco me di cuenta de que lo había resentido mi salud, comencé a marearme, a parte de que un día me vi gordísimo y me dije: esta no es la versión que quiero de mí", dijo. La salud de Cascante dejó de ser un juego para él luego de que un médico le dijera que podría ser una bomba de tiempo si no dejaba los malos hábitos alimenticios. "Me fui a hacer unos exámenes y salí con el hígado grado dos, el doctor me asusta además, y que bueno que lo hizo, porque me dijo que estaba un poquito de estar en grado tres y lo que sigue luego es cirrosis", expresó. El periodista pasó en 4 meses de pesar 114 kilos a 78 kilos, mismo que a pesar de no ser el actual, demuestra números que son envidiables para muchos, y de esto hace ya tres largos años. Familia En torno a su familia, comentó que tiene una esposa y un hijo con el cual goza de una relación muy unida y cercana. "Estoy viviendo una época muy linda con mi hijo, porque en todo esto del ejercicio, Daniel (16 años), es un 'mamulón', un tipo alto, (...) compartimos la música y el ejercicio, entonces mis tiempos con Daniel, tienen que ver con conversaciones papá e hijo que nos vuelven muy amigos y con que vamonós a alzar pesas un rato". Dos años felizmente casado con una psicóloga, asegura que siempre ha estado muy tranquilo, caminando y aprendiendo a diario. Mejor virtud de Omar Cascante, ¿humildad? ¿carisma? ¿físico? "El físico no tiene nada que ver. Si digo que soy humilde dejaría de serlo. La perseverancia; lo digo con el corazón abierto porque a veces me han dado ganas de tirar la toalla en todos los procesos de mi vida y creo que siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta", sentenció Cascante. Futuro "A mí me gustaba la música desde 'carajillo', entonces yo he cantado pero para mí. Luego me di cuenta de que había gente que la pasaba bien si yo me echaba una cantada, lo que me llevó a componer algunas canciones y un día de estos le dije a un artista que escuchara mi canción y me dice: grabemos la canción. (...) Sin más ni menos me fui para el estudio, estoy grabando el primer sencillo de una canción que se llama a ti y estoy en eso", reveló Cascante. Aseguró que se trata más de una meta personal y no un proyecto, aunque no le cierra las puertas a la posible aceptación del público. Además, cuenta con un proyecto llamado Felicidad Express, un proyecto con el que espera llevar un rato alera al que no lo espera: conserjes, privados de libertad, secretarias e indigentes entre los muchos casos existentes que necesitan felicidad. Cascante se toma esta etapa de éxito en su vida como una más y asegura que está para seguir adelante y dar un esfuerzo mayor con esa perseverancia que lo caracteriza.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo