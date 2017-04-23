(Entrevista) Douglas Sánchez: "Me voy con mucha nostalgia de Giros"

Redacción- La cara del presentador Douglas Sánchez no se verá más en las mañanas por canal 6. Según comunicó REPRETEL, Sánchez, dio su renuncia como presentador de la revista matutina Giros tras más de un año de laborar en este espacio. Los motivos de su retiro son para enfocarse de lleno en su empresa de tecnología, ya que por choque de horarios se le complicaba atender. El guapo presentador conversó sobre la nostalgia que le produce dejar el canal y sobre aspectos de su vida cuando fue un niño y sus tortas como adolescente. ¿Cómo considera que es su personalidad? Yo soy una persona muy tranquila, de familia, mantengo la mente y el cuerpo ocupado. Me considero llevadero y un poco loco. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia era muy divertida, éramos ocho hermanos y todos con un año de diferencia. Muchas de las cosas que hacíamos chiquitillos era ganarnos platilla en las vacaciones vendiendo periódicos, jugos, fresas y toronjas congeladas. Nos poníamos de acuerdo para cubrir los turnos de venta en la UCR y en las calles. Todos éramos de Tibás y en el Colegio nos conocían como los Sánchez, entonces si alguno tenía un problema los hermanos mayores nos defendían y eran bien matoncitos, nos tenían respecto. ¿Fue tremendo en su adolescencia? Sí, yo fui muy tremendo y en cuarto de colegio ya me puse más serio. Recuerdo que una vez jugaba en la línea del tren del Virilla y me resbalé y me quedé guindando del puente, por poco me muero. También, estaba rayendo las paredes del colegio y me llegó el director y yo lo mandé a (…) no recordaba que era el director y me castigaron con limpiar todas las paredes del cole y pasé casi dos meses e incluso fines de semana limpiándolas. Ahora no rayo ni un cuaderno. ¿Qué lo motivó a estudiar comunicación? Fue una casualidad, una vez iba corriendo y llamé a una compañera para saber que estaba estudiando ella y me dijo que periodismo y yo le dije que yo también. Solo me matriculé en la carrera pero no estaba convencido de que era lo mío. Luego, en los trabajos de la U descubrí con mis profesores que tenía ciertas habilidades y sobre todo con las cámaras y me enfocado en eso seis años. Trabajé en Hechos en Canal 4, en Repretel, Canal 9 y Giros. De mi compañera que me motivó a estudiar periodismo ahora está trabajando en un banco en la parte de finanzas.

Presentador de Giros presenta su renuncia por este motivo ¿Se nos casa según un post de su Facebook? No, no no. Es que yo pongo esas cosillas ahí y la gente se pone a especular, pero quien se casaba era un amigo y por eso el comentario que puse. Para mis admiradoras estoy soltero, no tengo en mis planes casarme prontamente y hay Douglas solo para rato. Con mucho cariño comparto con mis amigas y amigos una vez a la semana y me mantengo en contacto con mis seguidores. ¿Fue difícil tomar la decisión de dejar Giros? Claro me voy con mucha nostalgia porque llegamos a tener una relación muy sólida los 4 presentadores. Todos los días antes de las 7 de la mañana llegábamos cada uno con su pancito, pate y algo para compartir en el desayuno. Todo eso durante año y dos meses y uno se ve como una familia. Tratamos de hacer un ambiente muy bonito. También me despido del canal un día antes de mi cumpleaños y eso me da nostalgia. ¿Lo veremos prontamente en la televisión? Yo decidí salir de Giros porque tengo un conflicto con una empresa de tecnología donde trabajo y las reuniones son en las mañanas y por el programa debía salir corriendo de un trabajo a otro. Tuve que manejar como loco y una vez casi choco, desde entonces dije que necesito un descanso. Si saliera un programa después de las 5 de la tarde lo podría aceptar pero sino no.

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